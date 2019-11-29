شكرا لقرائتكم خبر عن مطروح: تسعير الأراضي ونقص المياه ورفع كفاءة الطرق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

المغالاة فى تسعير تقنين وضع اليد على أراضى أملاك الدولة، هو الملف الساخن الذى ينتظر اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح الجديد، بعد أدائه اليمين الدستورية، حيث بلغ عدد الطلبات التى لم يبت فيها نحو 40 ألف طلب.

ومن الملفات المهمة التى تنتظر شعيب، ملف القمامة، وكان اللواء مجدى الغرابلى، محافظ مطروح السابق، اتفق مع إحدى شركات النظافة لحل هذه المشكلة بتكلفة 60 مليون جنيه العام الماضى. وتنتظر مشكلة المستثمرين المتعثرين، بدون حل، وكذلك مشكلة نقص مياه الشرب، خاصة فى فصل الصيف، بالإضافة إلى مشكلة رفع كفاءة الطرق الداخلية فى المحافظة وتحسين الخدمات الموجهة إلى المواطنين.

ويحتاج ملف تسعير الأراضى إلى حل جذرى، حيث تم مؤخرا رفع قيمة تسعير متر الأراضى لواضعى اليد داخل كردونات المدن والقرى بشكل لا يتماشى مع الظروف الاقتصادية لساكنى مطروح وهو ملف يجب إغلاقه بطمأنينة لأنه يساهم فى استقرار كثير من العائلات والأسر التى تقطن وتسكن بالفعل على مساحات صغيرة من الأراضى غير المقننة ويحس أصحابها أنهم معرضون للإزالة والطرد من منازلهم بسبب عدم تقنين الأوضاع. ويأتى تأخر البت فى طلبات الشراء الخاصة بتقنين وضع الأراضى المملوكة للدولة وتحويلها من وضع اليد إلى ملكية أصحابها بعد دفع الرسوم الباهظة لتسعير متر الأرض للدولة وانتقال ملكيتها لقاطنيها هو الملف الأوسع والأشمل فى محافظة مطروح حيث تخطى عدد طلبات الشراء التى لم يبت فيها حتى الآن أكثر من 40 ألف طلب شراء.