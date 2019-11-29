شكرا لقرائتكم خبر عن كفرالشيخ: شبكة صرف دسوق ومحطة مياه الكشلة ومصرف كوتشنر في المقدمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فى كفرالشيخ ملف شبكة الصرف الصحى بدسوق، والتى تم تنفيذها منذ عدة سنوات وبها مخالفات جسيمه وإهدار للمال العام يأتى فى مقدمة الملفات التى تنتظر اللواء جمال نورالدين.

ويقول إبراهيم زغلول، عضو مجلس محلى محافظة سابق، إن شبكة الصرف الصحى بدسوق أنفق عليها ملايين الجنيهات ولم يتم الاستفادة بها، فيما يمثل فصل الشتاء بالنسبة للمدينة كارثة لعدم صرف مياه الأمطار.

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ويضيف زغلول: تنفيذ محطة مياه الكشلة والعيوب الفنية بالمأخذ الخاص بها، من المشاكل المعلقة التى يجب الانتهاء منها، إلى جانب الأراضى التى كانت مخصصة لمشروعات، وانتفى غرض تخصيصها، طبقا للقانون يجب أن ترجع تلك الأراضى للدولة للاستفادة بها فى مشروعات ذات نفع عام، بدلا من بيعها وتوزيع قيمتها أرباحا على العاملين بالمصالح الحكومية. فى حين أن المحافظة ليس لها ظهير صحراوى وتحتاج لأراض لبناء مدارس ومساكن للشباب.

ويقول صبرى عتمان، قيادى بالحزب الناصرى، إن قطاع الصحة بالغ السوء، والمريض لا يجد العلاج خاصة مستشفيى دسوق وكفرالشيخ العام، أيضا يجب إيجاد حل لمصرف كوتشنر الملوث للبيئة.

ويطالب أشرف صحصاح، عضو مجلس محلى محافظة سابق، بدعم سكن الشباب بالمحافظة، حيث بلغ سعر الشقة فى مدينة كفرالشيخ أكثر من مليون جنيه، والشباب يهرب من الزواج ما تسبب فى ارتفاع العنوسة لدى الفتيات. أما محمدى طعيمة، من أهالى المحافظة، فيطالب بدفع العمل بـ«رافد كفرالشيخ- دسوق» لأن العمل به بطىء جدا، ويطالب أيضا بإيجاد حل لمشكلة طلاب وطالبات الجامعة الذين يعانون يوميا ذهابا وإيابا لجامعاتهم بكفرالشيخ واستغلال السائقين لهم.

ويطلب سيد أحمد عيسى، عضو مجلس النواب، من المحافظ الجديد أن يكون قريبا من المواطنين وأن يهتم بمدينة دسوق التى كانت سابقا عروس النيل إلا أنها، وللأسف، أصبحت لا «تسر عدوا ولا حبيبا» بعد أن تحول الميدان الإبراهيمى إلى كرخانة وعشوائيات وكان من أفضل الميادين على مستوى الجمهورية. ويرى عبدالسلام أبوالفضل، مدير عام بالمعاش، أنه مطلوب إجراء حركة سريعة لرؤساء المراكز والمدن وتبديل المتقاعسين بأكفاء، إضافة لاستبعاد من خرج للمعاش من أى عمل تحت أى مسمى لأنه ليس من المعقول أن يعمل بمبالغ طائلة، بينما الشباب لا يجد أى فرصة عمل وذلك يحدث بإحدى الشركات التابعة لقطاع الأعمال الخدمية، مشيرا إلى أن لديه الأسماء، وذلك بالمخالفة لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى هذا الخصوص.