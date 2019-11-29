شكرا لقرائتكم خبر عن الفيوم: نقص حاد في إمكانيات المستشفيات وتهالك الطرق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعانى قطاع الصحة بالفيوم نقصا شديدا في الإمكانيات بالمستشفيات الحكومية، وأهمها توقف وحدة جراحات القلب المفتوح بمستشفى طامية المركزى رغم مرور عامين على افتتاحها، إلى جانب مشاكل أخرى في إنهاء مشروعات الصرف الصحى بالقرى والتى بدأ فيها العمل منذ عام 2010، وتوقف لعدم توفر الموارد المالية، ومنها قرى «فرقص وسرسنا والسعيدية».

ويواجه المحافظ الجديد الدكتور أحمد الأنصارى مشاكل تهالك الطرق بالمراكز والمدن والقرى وكذلك مشاكل التعليم وارتفاع الكثافة في الفصول الدراسية ومقاومة بعض العاملين في التربية والتعليم لنظام التعليم الجديد سواء ترك بعض المدرسين الفصول الدراسية في الصفين الأول والثانى الثانوى العام، فضلا عن عدم الالتزام بشرح المناهج في المدارس حتى تستمر الدروس الخصوصية. وهناك مشاكل أخرى تتعلق بغرق المقابر ببعض القرى، والمشكلة الأهم هي تلوث مياه بحيرة قارون.