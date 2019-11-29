شكرا لقرائتكم خبر عن البحر الأحمر: مشروعات متوقفة.. وأعمال لم تستكمل في البنية التحتية ومياه الشرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد نحو ٧٥ يوما من غياب المحافظ السابق، اللواء أحمد عبدالله، عن محافظة البحر الأحمر، تراكمت مشاكل عديدة في انتظار المحافظ الجديد اللواء عمرو حنفى.

ومحافظة البحر الأحمر لها طبيعة خاصة، وينتظر مواطنوها والعاملون بالقطاع السياحى الكثير من المشروعات الخدمية خاصة عقب إنشاء عدد من المشروعات، وأهمها مساكن بديلة للعشوائيات في مدن المحافظة وتطوير الأماكن القديمة بالغردقة وإنشاء أكبر مزرعة لتوليد الكهرباء بالرياح بجبل الزيت، وبعض المشروعات الأخرى في مدن المحافظة.

وأبرز الملفات التي تنتظر المحافظ الجديد، هي قدرته على جذب أكبر كم من الاستثمارات السياحية، خاصة أن المحافظة تتميز بصناعة السياحة في المقام الأول، كما ينتظر المواطنون في مدن المحافظة إقامة مشروعات تتناسب مع طبيعة كل مدينة، وأيضا الانتهاء من شبكة الصرف الصحى في بعض المدن.

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وينتظر أيضا أصحاب الورش الصناعية داخل مدينة الغردقة تدخل المحافظ لخفض قيمة سعر الورش بمنطقة الحرفيين، وينتظر الأهالى أيضا سرعة انتهاء العديد من المشروعات القائمة.

وأول الملفات التي تراكمت المشروعات التي لم تستكمل، وعلى رأسها مشروع الصرف الصحى بمدينة الغردقة عاصمة المحافظة، وبها نحو ٢٦ منطقة ما بين سياحية وشعبية، تخلو من هذه الخدمة، وتعانى من طفح المجارى وارتفاع المياه الجوفية، بالإضافة إلى عدم تشغيل مشروع الصرف الصحى بمدينتى القصير ومرسى علم. إلى جانب بعض المناطق التي أجريت لها بعض أعمال البنية التحتية دون صرف، كذلك ملف تطوير المناطق العشوائية.

وينتظر استكمال منشآت فرع جامعة جنوب الوادى بالغردقة والتى تشمل ٥ كليات لم يتم العمل في الإنشاء إلا في كلية واحدة فقط ما عطل بدء الدراسة العام الدراسى الحالى في كلية الألسن.

وتأتى مشكلة العجز الشديد في حصة مياه الشرب والتوسع في محطات التحلية خاصة مدن سفاجا والقصير ومرسى علم في مقدمة المشكلات والتى تعانى من عجز شديد في مياه الشرب. وهناك مشروعات لم تستكمل وبدء العمل بها منذ سنوات مثل مدينة الحرفيين المخصصة للورش الحرفية والصناعية ومحطة المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحى واستكمال البنية التحية في تقسيمات أراضى الشباب والجمعيات التعاونية للإسكان ومشروع تطوير شارع الشيراتون السياحى.