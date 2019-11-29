شكرا لقرائتكم خبر عن الدقهلية: أزمات «شاروبيم» تنتظر «مختار» للحل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يعول أهالى الدقهلية على الدكتور أيمن مختار المحافظ الجديد لحل المشاكل التى واجهت دكتور كمال جاد شاروبيم المحافظ السابق ومن أهم الملفات التى تنتظر «مختار» النظافة بالإضافة إلى تزايد مخالفات المبانى والتعديات على الأرض الزراعية خلال فترة توليه المسؤولية. ويضع «مختار» الأزمات التى تعرض لها المحافظ السابق نصب عينة لحلها ومنها اصطدامه بنواب البرلمان وفشله فى إنهاء ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة وتقنين الأوضاع بالإضافة لعدم انتهاء تنفيذ الخطة الاستثمارية رغم قرب انتهاء نصف السنة المالية.

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