مركز الأزهر العالمي للفتوىٰ الإلكترونية يفعل توصيات التوعية الأسرية بالمحافظات

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عقد مركز الأزهر العالمي للفتوىٰ الإلكترونية لقاء حواري بجامعةِ قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية مع شباب الجامعة في إطار خطة المركز لنشر الوعي، وتصحيح المفاهيم، ودعم ترابط الأسرة، ومكافحة الفساد الذي قد يترتب علىٰ تفككها.
وتأتي هذه النَّدوَة في إطارِ تفعيلِ توصياتِ بَرنامج التوعية الأُسَرِيَّة؛ والتي أصدَرَها في ختامِ اللقاءِ الجماهيريِّ الأوَّل بالمحافظة في يوليو الماضي، والذي نظمه وأشرف عليه مركزُ الأزهر العالمي للفتوىٰ الإلكترونية، والتي كان من بينها استمرار هذه اللقاءات.
وأدار النّدوةَ وحاضر فيها عدد من أعضاء المركز، بالاشتراك مع بعض أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر الشريف.
كان في استقبال المحاضِرين الدكتورة ماجدة هجرس، والدكتور محمد غنيم نائبا رئيسِ الجامعة، ولفيفٌ من أعضاءِ هيئة التدريس بجامعة قناة السويس.
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