شكرا لقرائتكم خبر عن منى الشاذلي تغني «ملطشة القلوب» مع مصطفى شوقي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرصت الإعلامية منى الشاذلي على مشاركة المطرب مصطفى شوقي في غناء أغنية «ملطشة القلوب» خلال استضافته في برنامج «معكم» على قناة «سي بي سي».

وردت الإعلامية منى الشاذلي «يا ملطشة القلوب يا جلاب المصايب»، ما جعل الجمهور يتفاعل معه بسبب صوته المميز خلال غنائه في الاستوديو.

واستقبل جمهور الإعلامية منى الشاذلي المطرب مصطفى شوقي، بالتصفيق الحار والصفير، مطالبا شوقي بغناء أغنية «يا ملطشة القلوب يا جلاب المصايب» أثناء دخوله الاستوديو.

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وقال شوقي خلال برنامج «معكم»، مع الإعلامية «منى الشاذلي»، المذاع على فضائية «سي بي سي»، إنه عقب نجاح الأغنية «اتخطف» على حد تعبيره، منوها بأهن سمع الأغنية قبل غنائها عشرات المرات ثم انبهر بنجاحها الكبير وانتشارها بين الناس.

وأوضح المطرب والملحن مصطفى شوقي، أنه لحن لمطربين كبار منهم نانسي عجرم، وحميد الشاعري، وأحمد جمال، موضحا أنه لن يترك التلحين لمجرد نجاح أغنية ملطشة القلوب.

وذكر أنه مطرب معتمد من الإذاعة والتلفزيون منذ عام 1999، مؤكدا أنه عندما قدم بشكل احترافي نحج في 2019 وأصبحت اغنية من أكثر الاغاني رواجا الآن.

وأشار مصطفى شوقي إلى أنه بدأ حياته مطرب كباقي الملحنين الموجودين في السوق المصري، قائلا: «كل الملحنين المصريين كان نفسهم يبقوا مطربيين بس الظروف مخدمتهمش».