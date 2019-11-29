شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ساعات من رحيله عن منصبه.. حجب اسم وصورة محافظ بني سويف من لافتة مؤتمر بإهناسيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقدم مسؤولو الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا ببني سويف، على حجب أسم وصورة المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، الذي رحله عن منصبه، منذ ساعات، عقب تكليف الدكتور محمد هاني غنيم، بمنصب محافظ بني سويف، وادائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الواقعة أثارت حالة من الغضب بين نشطاء موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» خاصة مع إعلان الوحدة المحلية، على اللأفتة، أن المؤتمر يأتي تنفيذًا لتوجيهات المحافظ السابق، وكانت أبرز التعليقات: «كنتو سيبتو اسم وصورة المحافظ لأن المحافظ الجديد لسه موصلش المحافظة»، «ياريتكم ما علقتو لافتة من الأساس».

وكان الدكتور محمد هاني غنيم، أدى، الأربعاء، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، محافظًا لنبي سويف، خلفًا للمستشار هاني عبدالجابر، ضمن حركة تغييرات شملت عددًا من المحافظين ونوابهم.