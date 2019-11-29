شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجمع الأسمدة الفوسفاتية: يضم 9 مصانع ويستخدم لصالح قطاع الزراعة في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أركان حرب مختار عبداللطيف، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة، أن مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة في العين السخنة يضم 9 مصانع كبرى لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والمركبة وحمض الفوسفوريك وتستخدم لصالح قطاع الزراعة في مصر.

وتابع عبداللطيف، خلال لقاء تليفزيوني، أن مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة في العين السخنة هو الفرع الثالث والوسيط لشركة النصر للكيماويات الوسيطة أحدى شركات جهاز مشروع الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

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وأضاف أن شركة النصر للكيماويات الوسيطة تم إنشائها في عام 1972 تضم 37 مصنع في أفرع ثلاث أحدثها الموجود في العين السخنة الذي يضم 9 مصانع والهدف منها تعظيم قيمة خام الفوسفات المصري، حيث تحتوي مصر على احتياطي كبير من الفوسفات تم إعادة إنتاج الفوسفات بدلا من تصديره كمادة خام بأرخص الأسعار.

واستطرد اللواء أركان حرب مختار عبداللطيف، أن مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة في العين السخنة يضم مصنعين لحامض الكبرتيك المركز وهي المادة الخام الرئيسية في صناعة الأسمدة ويتم إنتاج مليون و250 ألف طن من حامض الكبرتيك المركز سنويا.

وكشف مختار عبداللطيف، أنه خلال إنتاج مادة حامض الكبرتيك، وعند صهر مادة خام الكبريت يتم إنتاج حرارة يتم استخدمها حيث يتم توجيها إلى غلايات كبرى لإنتاج بخار ماء تحت ضغط عالي ويتم توجيه البخار إلى توربينات بخارية لإنتاج الطاقة الكهربائية بنحو 46 ميجاوات في الساعة تكفي لتشغيل 75% من طاقة المجمع.

وأضاف اللواء أركان حرب مختار عبداللطيف أنه المجمع يقوم بإنتاج حمض الفوسفوريك التجاري بطاقة 800 ألف طن في السنة ومصنعين لإنتاج حمض الفوسفوريك النقي لأول مرة في مصر وتعتبر الشركة السادسة في العالم لإنتاج هذا النوع من حمض الفوسفوريك بطاقة 100 ألف طن في السنة.