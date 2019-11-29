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مصدر بالكهرباء: اتجاه لتغيير بعض رؤساء الشركات بسبب أخطاء الفواتير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن هناك تجاه قوى لتغيير عدد من رؤساء شركات توزيع الكهرباء نتيجة تصاعد شكاوى المواطنين من أخطاء فواتير استهلاك الكهرباء ببعض الشركات.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" ، أن المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تم تكليفه من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء بإعداد تقيم لأداء رؤساء شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن هناك 3 شركات توزيع تصاعدت فيهم شكاوى المواطنين بسبب أخطاء فواتير الكهرباء خلال الشهرين الماضيين وسيتم اتخاذ قرار بشانهم خلال الأسابيع القليلة القادمة.

و تابع المصدر بأن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء يتابع بشدة أداء رؤساء شركات توزيع الكهرباء و يطلع على جميع شكاوى المواطنين و نسب حلها و الإجراءات التي تم اتخاذها لعدم تكرار الشكوى.
 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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