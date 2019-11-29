شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: هيئة الكتاب تصدر كتاب "فقه الدولة وفقه الجماعة" لمختار جمعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب ضمن سلسلة إصداراتها الحديثة المتميزة ( رؤية ) كتاب "فقه الدولة وفقه الجماعة" للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.
ويبرز هذا الكتاب أهمية بناء الدولة، وضرورة الحفاظ عليها، وأن ذلك من المقاصد الضرورية العامة التى لا صلاح للبلاد والعباد إلا بها، فمصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان.
ويفرق بوضوح بين فقه الدولة القائم على البناء، وفقه الجماعات المتطرفة القائم على الهدم والتخريب والفساد والإفساد.
كما يفرق بين مفهوم المصلحة فى منظور الدولة ومفهومها فى منظور الجماعة، ويحذر من خطورة الكيانات أو السلطات الموازية التي تحاول القفز فوق سلطة الدولة.
ويؤكد أن إدارة الدول تحتاج إلى مواصفات خاصة وخبرات متراكمة، ولا يمكن أن تترك للهواة الذين ينجرفون بها إلى حافة الهاوية.
ويبين بجلاء ووضوح أن فقه الجماعات فقه نفعي مغلق يتسم بالجمود والتحجر وانعدام الرؤية.
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