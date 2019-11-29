شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الجمعة 29/11/2019 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربي اليوم الجمعة ، ففى مصر، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد طقس دافئ على كافة الأنحاء نهارا بارد ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض المناطق والرياح معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 16 ، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة.

الطقس فى الأردن

Advertisements

نهاراً

لا تغير ملحوظ على درجات الحرارة ،بحيث تستمرأقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت العام بحوالي 3-4 درجات مئوية.

ويكون الطقس مائلاً للبرودة عموماً، بينما يكون معتدل في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض السُحب العالية في مُختلف المناطق.

وتكون الرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

وفي خليج العقبة:- الرياح: شمالية معتدلة السرعة. - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-20 سم).- درجة حرارة سطح مياه البحر: 25 درجة مئوية.

ليلاً

تسود أجواء باردة في معظم مناطق المملكة.

وتكون الرياح شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

تظهر السحب العالية فى معظم المناطق.



الطقس فى فلسطين

يطرأ ارتفاع بسيط على درجات الحرارة ويكون الطقس مستقراً وبارداً نسبياً خصوصاً في الجبال ، وفي ساعات الليل يكون الطقس بارداً نسبياً في معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة .