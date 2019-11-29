شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: تأمين امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى ولا احتمالات لتسريبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم، إنه سيتم البدء فى وضع أسئلة الامتحان الورقى لطلاب الصف الأول الثانوى خلال ديسمبر المقبل على مستوى الإدارات التعليمية، وتعقد الاختبارات وفقا لمواصفات موحدة على مستوى الجمهورية، ويجيب الطالب فى نفس كراسة الأسئلة توفيرًا للنفقات، ومراعاة لسياسة التقييم الجديدة، كما أن الأسئلة تعتمد على الاختيار من متعدد.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن الأسئلة ستكون مؤمنة بالكامل سواء الورقية لطلاب أولى ثانوى أو إلكترونية لطلاب الصف الثانى الثانوى لأنها تصل للمدارس بتوقيت محدد، موضحة أن هناك ضوابط كثيرة ستفعلها الوزارة لضمان عدم خروج الأسئلة أو تسريبها، مؤكدة أن تسريب الأسئلة وخاصة الورقية أمر غير وارد على الإطلاق وهناك احتياطات شديدة لعدم تسريبها.

وأكدت مصادر مسئولة، أن الامتحانات الورقية مسئولية الإدارات والمدارس ومن يتهاون فى الحفاظ على سرية الأسئلة سيحاسب وبقوة، كما أن الأسئلة الإلكتروينة سيتكون من خلال طرق تأمينية مختلفة تحافظ عليها، كما أوضحت المصادر، أنه سيتم متابعة الامتحانات من قبل لجان متابعة سواء فى الإدارات أو المديريات لضمان خروجها بالشكل الأمثل.