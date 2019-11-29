اعرف قيمة مكافأة من يدلى بمعلومات عن عصابة متحف درسدن بألمانيا؟

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المجوهرات داخل المتحف
وأفاد التقرير، أن السلطات الالمانية عرضت مكافأة تقدر بـ 500 ألف يورو على أى شخص يقدم معلومات يمكن أن تؤدى القبض على الجناة واسترداد الأشياء المسروقة.
وأوضح التقرير، أن الشرطة الالمانية تواصل بحثها عن اللصوص الذين سرقوا متحف جرين فولت بمدينة درسدن يوم الأثنين الماضى، حيث قامت العصابة بقطع التيار الكهربائى واقتحمت المتحف من خلال نافذة، وسرقوا مجوهرات من القرن الثامن عشر لا تقدر بثمن.
ومن أشهر كنوز المتحف الألماسة الخضراء، التى تزن 41 قيراطا لكنها كانت مُعارة لمتحف متروبوليتان للفنون فى نيويورك وقت الهجوم على المتحف.
ونجت مقتنيات متحف القبو الأخضر، من قصف الحلفاء فى الحرب العالمية الثانية، ليصادرها الاتحاد السوفيتى كغنائم حرب، لكنها أعيدت لدرسدن العاصمة التاريخية لولاية ساكسونيا فى عام 1958 وقال رئيس وزراء الولاية مايكل كريتشمر، إن السرقة تمثل صفعة قوية للولاية بكاملة.
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