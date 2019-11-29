شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن النفقة وشروطها وأحكامها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتساءل البعض من المواطنين، عن شروط النفقة للزوجة وكيفية الحصول عليها، ولذا يوضح ”الخليج 365” فى النقاط التالية المعلومات الكاملة عن نفقة الزوجة وشروطها وكيفية منحها.

س: ما هو سبب وجوب نفقة الزوجية؟

ج: أن تكون الزوجة فى طاعة زوجها وأن تسلم نفسها إليه وقت طلبه.

س: هل يسقط حق الزوجة فى المطالبة بدين نفقة الزوجية؟

ج: إن دين النفقة لا يسقط ولو لم يتم الاتفاق على النفقة بين الزوجين أو يصدر بها حكم، ويجوز للزوجة أن تطالب بنفقه سابقة على رفع الدعوى شريطة ألا تجاوز سنة سابقة على تاريخ رفع الدعوى.

س: هل يسقط دين نفقة الزوجية بموت أحد الزوجين أو بالطلاق؟

ج: إن دين النفقة لا يسقط بموت أحد الزوجين ولا بالطلاق، فإذا مات الزوج كان للزوجة الحصول على متجمد نفقتها من تركته وإذا ماتت الزوجة كان متجمد نفقتها تركه عنها تورث، كما أن للمطلقة الحق فيما تجمد لها من النفقة حال قيام الزوجية ما لم يكن زوجها قد طلقها خلعا فى مقابل هذا المتجمد من النفقة.

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س: هل تجب النفقة للزوجة غير المدخول بها؟

ج: نعم تجب النفقة للزوجة غير المدخول بها من تاريخ عقد الزواج لأن عدم دخول الزوج بزوجته ليس مانعاَ من فرض نفقتها.

س: ما هى كيفية تقدير النفقة؟

ج: تقدر النفقة حسب حالة الزوج المادية و حالته الاجتماعية فى الوقت الذي يجب عليه فيه الإنفاق على زوجته.

س: هل يجوز فرض نفقة زوجية على الغائب؟

ج: نعم يجوز لأنه لا يمنع غياب الزوج من فرض النفقة عليه.

س: ما هى شروط استحقاق الزوجة للنفقة؟

ج: أن يكون عقد الزواج صحيحًا، وتحقق الاحتباس لمصلحة الزوج أو الاستعداد للاحتباس وإن لم يتحقق بسبب ليس من قبل الزوجة

س: هل يمنع مرض الزوجة أو يسارها أو اختلافها في الدين مع الزوج من استحقاقها النفقة؟

ج: لا يمنع مرض الزوجة أو يسارها أو اختلافها فى الدين مع الزوج من استحقاقها لنفقة الزوجية.