شكرا لقرائتكم خبر عن "التنمية المحلية" تعلن ترخيص 249 ألفا و548 توك توك حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن إجمالى ما تم ترخيصه من "التوك توك" على مستوى المحافظات بلغ حوالى 249 ألفا و548 مركبات توك توك حتى الآن.

وأضاف قاسم، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن محافظة الدقهلية جاءت فى صدارة المحافظات التى رخصت التوك توك حيث تم ترخيص 40 ألف و409 مركبات توك توك، يليها محافظة كفر الشيخ بواقع 25 ألف و488 توك توك، والغربية 23 ألف و96 توك توك، وسوهاج 20 ألف و952 توك توك، والجيزة 18 ألف و871 توك توك.

وأوضح قاسم، أن هذه التراخيص صادرة من الإدارة العامة للمرور فى كل محافظة، تمهيدا لتقنين عمل مركبات التوك توك داخل القرى والنجوع، وفقًا لبرنامج استبدال وإحلال "التوك توك" بسيارات آمنة ومُرخصة، مثل "المينى فان" تعمل بالغاز الطبيعى.

وأكد المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه يحظر سير التوك توك فى الطرق والشوارع الرئيسية، ويجرى استبداله بسيارات المينى فان.

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وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد وجّه بالبدء فى برنامج لاستبدال وإحلال "التوك توك" بسيارات آمنة ومُرخصة، مثل "المينى فان" تعمل بالغاز الطبيعى، على أن تتبنى وزارة المالية، والجهات المعنية، تنفيذ هذا البرنامج، مثلما تم سابقاً فى استبدال سيارات التاكسى القديمة، ليحل محلها التاكسى الأبيض.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن هذا البرنامج سيكون له مردود إيجابى كبير، وبوجه عام، حيث سنوفر وسائل مواصلات آمنة، ومُرخصة، وحضارية للمواطنين، فضلاً عن توفير الآلاف من فرص العمل، من خلال هذا البرنامج.