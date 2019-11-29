شكرا لقرائتكم خبر عن آخر الكسوفات بـ 2019 ويرى بمصر.. العالم يترقب كسوف حلقى للشمس 26 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ستكون الكرة الأرضية على موعد الخميس 26 ديسمبر المقبل، مع كسوف حلقى للشمس سيتفق توقيت وسطه مع اقتران شهر جمادى الأول لعام 1441 هجريا ، وسيرى فى مصر فى نهايته ، وهو أخر الكسوفات بعام 2019 .
الكسوف الحلقى للشمس المرتقب يمكن رؤيته فى منطقة الشرق الأوسط ، وشمال شرق قارة أفريقيا، وقارة أسيا ماعدا شمال وشرق روسيا، وشمال وغرب أستراليا، وسوف يرى حلقيا فى الهند وسيرلانكا وسنغافورة وأندونيسيا .
وفى مصر يمكن رؤية نهاية الكسوف الجزئى بعد شروق الشمس على الحدود الشرقية لسواحل البحر الأحمر فى رأس غارب لمدة 3 دقائق، وفى الغردقة لمدة 7 دقائق ، وفى سانت كاترين لمدة 6 دقائق .
و يمكن أيضا رؤية نهاية الكسوف الجزئى بعد شروق الشمس فى شرم الشيخ ودهب وطابا وسفاجا لمدة 9 دقائق، وفى القصير لمدة 12 دقيقة ، وفى مرسى علم لمدة 15 دقيقة ، وفى شلاتين لمدة 20 دقيقة، وفى أبو رماد لمدة 26 دقيقة، وفى حلايب 27 دقيقة .
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