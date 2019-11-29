شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس إدارة سيمينز عن الرئيس السيسى: قائد عظيم لمصر والقارة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف الرئيس التنفيذى ورئيس مجلس إدارة شركة سيمنز العالمية جو كايسر، الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأنه أعظم المفاوضين اللذين قابلهم حول العالم، مضيفًا: "التقيت بالرئيس مرتين ولمست اهتمامه بمشرعات البنية التحتية وتفاوضه الإيجابى فيما يخص المشروعات التى تخدم المجتمع، وتحقق أرباحًا فالرئيس السيسى قائد عظيم لمصر والقارة الأفريقية". وقال فى حواره مع الإعلامى رامى رضوان، ببرنامج مساء DMC المذاع عبر فضائية DMC، إنه مازال أمام الحكومة المصرية الكثير من التحديات، ولكنها على الطريق الصحيح، والأمر يحتاج لوقت وجهد واستثمار لسنوات طويلة ليس فى مصر فقط ولكن فى أفريقيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مجلس إدارة سيمينز عن الرئيس السيسى: قائد عظيم لمصر والقارة الأفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.