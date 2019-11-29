شكرا لقرائتكم خبر عن النصر للكيماويات: وفرنا 21500 فرصة عمل..ومنتجات الأسمدة تصدر لـ 46 دولة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء أركان حرب مختار عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة، إن مجمع الأسمدة الفوسفاتية، صدر منتجاته إلى 46 دولة في العالم، نظرًا لجودتها.
وأضاف مختار عبد اللطيف ، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد": عندما بدأنا العمل على إنشاء المجمع في 2016، كان عبارة عن صحراء جرداء، بها الكثير من المناطق المرتفعة، حيث جرى البدء في تجهيز الأرض لعمليات الإنشاء، ثم أصبح بعد 3 سنوات، مجمع يتكون من 9 مصانع كبرى يعمل بكامل طاقته لصالح قطاع الزراعة في مصر والتصدير إلى الخارج.
ولفت رئيس مجلس إدارة النصر للكيماويات الوسيطة ، إلى أن هذا المجمع وفر 1500 فرصة عمل مباشرة، من شباب الخريجين، ومن 22 محافظة على مستوى الجمهورية، من أصل 27 محافظة، بالإضافة إلى 20 ألف فرصة عمل غير مباشرة، من خلال أعمال الإنشاء والتركيبات والنقل والتوزيع.
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