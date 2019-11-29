شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" ترسل جداول امتحان الصف الأول الثانوى للمدارس بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة، إن سترسل جدول امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى خلال الأيام المقبلة ليتم تسليمه للمدارس وإعلانه للطلاب فى مكان بارز فى المدارس الثانوية سواء الحكومية أو الخاصة، لجميع الطلاب.

وأوضح رئيس قطاع التعليم العام، أن الأسئلة الورقية لطلاب الصف الأول الثانوى ستراعى الوقت المخصص للامتحان فى كل مادة دراسية، طبقا للمواصفات، مشدد على أن الأسئلة ستقيس الفهم ونواتج التعلم التى تعلمها الطالب خلال الترم الأول، مشيرا إلى أن سبب عدم عقد امتحانات طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى فى توقيت واحد هو أن الاختبارات تعقد فى لجان وتحتاج المدارس إلى توزيع الطلاب حسب عدد كل لجنة وبالتالى من الصعب توفير فصول للدفعتين الأولى والثانية لعقد الاختبار فى توقيت واحد ومن ثم تم عقد اختبارات الصف الأول الثانوى فى الفترة الصباحبة لأنها تعقد إلكترونية والأول الثانوى ورقيا فترة مسائية.