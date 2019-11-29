50‎% تخفيضًا في تذاكر "مصر للطيران" على الرحلات الدولية.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:
أعلنت شركة مصر للطيران، الناقل الوطني، تخفيضًا بنسبة 50 % على أسعار تذاكر الدرجة السياحية على رحلاتها الدولية.
وذكرت مصادر مطلعة بالشركة، أنه يمكن للركاب الاستفادة بالتخفيض حتى الدقيقة الأخيرة من اليوم الجمعة، والذي يأتي تزامنًا مع موسم العروض والتخفيضات في الجمعة الأخيرة لشهر نوفمبر من كل عام.
وأوضحت المصادر، أنه يمكن للركاب حجز تذاكرهم المخفضة ومعرفة الشروط والأحكام الخاصة بكل تذكرة عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة egyptair.com، أو مكاتب المبيعات علي مستوي الجمهورية أو مركز الاتصالات 1717.
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