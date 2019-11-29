هاني الناظر مُحذرًا الشباب من الوجبات الجاهزة: تسبب الموت المفاجئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق وأستاذ الأمراض الجلدية، أسباب ظاهرة الوفاة المفاجأة للشباب والتي انتشرت بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية، موضحا أن كثير منها يرجع إلى إصابات قلبية.

وأوضح الناظر- في منشور على صفحته "فيسبوك"، الخميس- أنه تلاحظ في دراسة حديثة إصابة الكثير من الشباب بتصلب الشرايين، وهو المرض الذي يصيب كبار السن، وتشير أصابع الاتهام العلمية إلى الوجبات سريعة التجهيز، التي يقبل عليها الشباب بشكل كبير.

ودعا رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق وأستاذ الأمراض الجلدية، البنات والشباب بالابتعاد عن تناول الوجبات الجاهزة حفاظًا على صحتهم وحياتهم الثمينة.