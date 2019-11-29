بدء وصول الإعلاميين الأفارقة للمشاركة بدورة "الأعلى للإعلام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:
بدأ وصول الإعلاميين الأفارقة، اليوم الخميس، إلى القاهرة لحضور الدورة الأساسية رقم ٣٠ للإذاعيين الأفارقة الناطقين بالفرنسية والتي ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتعاون مع وزارة الخارجية.
ويشارك في الدورة إعلاميين من ١٢دولة هي ( بنين- بوركينا فاسو -الكونغو الديمقراطية-الجابون-غينيا كوناكرى- مدغشقر- موريتانيا- مالى - النيجر- تشاد- توجو -جزر القمر).
وتبدأ فعاليات الدورة، الأحد المقبل ٢٠١٩/١٢/١ على أن تنتهى الخميس ٢٠٢٠/١/٩.
وكان وفد دولة الكونغو الديمقراطية أول الوفود التي وصلت مطار القاهرة الدولي تلاه وفد دولة الجابون ووفد دولة غينيا كوناكرى، وكان في استقبالهما مسئولي العلاقات العامة بأكاديمية تدريب الإعلاميين الأفارقة، ويتوالى وصول الوفود خلال الساعات المقبلة للمشاركة في فعاليات الدورة التي تستمر لمدة ستة أسابيع.
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