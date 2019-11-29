أخبار مصر | وسائل الإعلام الصينية تطلب دعوتها لحضور نقل المومياوات الملكية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وسائل الإعلام الصينية تطلب دعوتها لحضور نقل المومياوات الملكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى الدكتور خالد العناني وزير الاثار العديد من الحوارات الصحفية واللقاءات التليفزيونية مع عدد من وسائل الاعلام الصينية والعالمية من بينها وكالة أنباء شينخوا وقناة CGTN وشبكه الصين وجريده الشعب الصينية وجلوبال تايمز وغيرها من وسائل الاعلام الإلكترونية والورقية الصينية وذلك عقب المحاضرة التي ألقاها الوزير بالسفارة المصرية ببكين وذلك على هامش زياره للصين لتمثيل مصر في الاجتماع الوزاري الثالث لملتقي الحضارات القديمة.

وأعرب رجال الإعلام عن رغبتهم في دعوتهم إلى حضور حدث نقل المومياوات الملكية في موكب مهيب من متحف التحرير إلى المتحف الحضارة، الذي وصفوه بالحدث العظيم.

وسأل الإعلام الصيني وزير الآثار بصورة أكثر تفصيلًا عن أحدث الاكتشافات الأثرية التي قامت بها وزارة الآثار والتعاون المصري الصيني في مجال العمل الأثري وعن مجهودات مصر في استرداد الآثار، وعن المشاريع الأثرية التي تقوم بها الوزارة منها مشروع ترميم قصر البارون إمبان ومشاريع تطوير الخدمات بالمواقع الأثرية مثل مشروع تطوير أهرامات الجيزة، وقرب افتتاح المتحف المصري الكبير والقطع التي سيتم عرضها به.