شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الجمارك»: حريصون على تقديم أفضل الخدمات والتيسيرات لجميع المتعاملين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد رئيس مصلحة الجمارك السيد كمال نجم، حرص المصلحة على تقديم أفضل الخدمات والتيسيرات لجميع المتعاملين، لتشجيع الصناعة المحلية وتيسير التجارة والاستثمار.

وأوضحت مصلحة الجمارك، في بيان، الخميس، أن ذلك جاء خلال زيارته التفقدية لجمارك بورسعيد اليوم في إطار المتابعة الميدانية لأحوال وسير العمل على أرض الواقع وإقامة جسور للتواصل والتفاعل المستمر بين قيادة المصلحة والعاملين بها والمتعاملين معها.

Advertisements

وتفقد نجم، المركز اللوجيستي الجديد، والذي بدأ من خلاله تطبيق منظومة العمل الجديدة للنافذة القومية الواحدة للتجارة الخارجية، حيث تم مراجعة الإجراءات والخطوات الحالية بالمركز لمراعاة تحسين دورة الإجراءات وتسريعها.

وأكد البيان، الدور الهام لمصلحة الجمارك في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحفاظ على حدود ومنافذ الوطن وصحة وأموال المواطنين المصريين ومحاربة كافة صور وأشكال التهريب والإضرار بالبلاد.

وأشار إلى ضرورة التنسيق والتعاون مع جميع الهيئات والجهات العاملة بالميناء والالتزام بالكشف باللجان المشتركة مع مندوبي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة القومية لسلامة الغذاء.

كما التقى رئيس المصلحة مع أعضاء مجلس إدارة نقابة مستخلصي جمارك بورسعيد ومجموعة من المستخلصين بجمارك بورسعيد، حيث تم مناقشة الملاحظات والمشكلات الخاصة بعملهم ومنها تسريع دورة العمل الجديدة بالمركز اللوجيستي وتوحيد جهات العرض وبعض مشكلات التقييم والتسعير الجمركي وتم التوجيه بحل هذه المشكلات فورا.