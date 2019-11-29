شكرا لقرائتكم خبر عن النصر للكيماويات الوسيطة: وفرنا 21500 فرصة عمل.. ومنتجات مجمع الأسمدة تصدر لـ46 دولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أركان حرب مختار عبداللطيف، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة، إن مجمع الأسمدة الفوسفاتية، صدر منتجاته إلى 46 دولة في العالم، نظرًا لجودتها.

وأضاف مختار عبداللطيف، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»: "عندما بدأنا العمل على إنشاء المجمع في 2016، كان عبارة عن صحراء جرداء، بها الكثير من المناطق المرتفعة، حيث جرى البدء في تجهيز الأرض لعمليات الإنشاء، ثم أصبح بعد 3 سنوات مجمعًا يتكون من 9 مصانع كبرى يعمل بكامل طاقته لصالح قطاع الزراعة في مصر والتصدير إلى الخارج.

ولفت رئيس مجلس إدارة النصر للكيماويات الوسيطة، إلى أن هذا المجمع وفر 1500 فرصة عمل مباشرة، من شباب الخريجين، ومن 22 محافظة على مستوى الجمهورية، من أصل 27 محافظة، بالإضافة إلى 20 ألف فرصة عمل غير مباشرة، من خلال أعمال الإنشاء والتركيبات والنقل والتوزيع.