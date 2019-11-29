شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تطرح تخفيضات 50 % لعملائها على رحلاتها الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مساء اليوم الخميس مصر للطيران، الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية عن إطلاق تخفيض 50 % على أسعار تذاكر الدرجة السياحية على رحلاتها الدولية.

ويمكن للعملاء الاستفادة بالتخفيض حتى الدقيقة الأخيرة من يوم 29 نوفمبر 2019 والذي يأتي تزامنًا مع موسم العروض والتخفيضات في الجمعة الأخيرة لشهر نوفمبر من كل عام .