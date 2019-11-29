شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. "مجمع الأسمدة الفوسفاتية"يضم 9 مصانع ويستخدم لصالح قطاع الزراعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء أركان حرب مختار عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة، أن مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة في العين السخنة يضم 9 مصانع كبرى لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والمركبة وحمض الفوسفوريك وتستخدم لصالح قطاع الزراعة في مصر.

وأضاف عبد اللطيف، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة في العين السخنة هو الفرع الثالث والوسيط لشركة النصر للكيماويات الوسيطة أحدى شركات جهاز مشروع الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

Advertisements

وأوضح أن شركة النصر للكيماويات الوسيطة تم إنشائها في عام 1972 تضم 37 مصنع في أفرع ثلاث أحدثها الموجود في العين السخنة الذي يضم 9 مصانع والهدف منها تعظيم قيمة خام الفوسفات المصري، حيث تحتوي مصر على احتياطي كبير من الفوسفات تم إعادة إنتاج الفوسفات بدلا من تصديره كمادة خام بأرخص الأسعار، مضيفا: أن مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة في العين السخنة يضم مصنعين لحامض الكبرتيك المركز وهي المادة الخام الرئيسية في صناعة الأسمدة ويتم إنتاج مليون و 250 ألف طن من حامض الكبرتيك المركز سنويا.

وذكر اللواء أركان حرب مختار عبد اللطيف أن المجمع يقوم بإنتاج حمض الفوسفوريك التجاري بطاقة 800 ألف طن في السنة ومصنعين لإنتاج حمض الفوسفوريك النقي لأول مرة في مصر وتعتبر الشركة السادسة في العالم لإنتاج هذا النوع من حمض الفوسفوريك بطاقة 100 ألف طن في السنة.