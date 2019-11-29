شكرا لقرائتكم خبر عن صور ...رئيس مصلحة الجمارك يقوم بزيارة تفقدية لجمارك بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قام اليوم الخميس السيد كمال نجم ، رئيس مصلحة الجمارك بزيارة تفقدية لجمارك بورسعيد حيث تفقد المركز اللوجستي الجديد والذى بدأ من خلاله تطبيق منظومة العمل الجديدة للنافذة القومية الواحدة للتجارة الخارجية حيث تم مراجعة الإجراءات والخطوات الحالية بالمركز لمراعاة تحسين دورة الإجراءات وتسريعها .

والتقى نجم خلال الزيارة ، مع العاملين بالمركز اللوجيستى ووجه لهم الشكر على الجهد المبذول لبذل المزيد من الجهد لرفعة ومصلحة الوطن ، مشيرا للدور الهام لمصلحة الجمارك فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحفاظ على حدود ومنافذ الوطن وصحة وأموال المواطنين المصريين ومحاربة كافة صور وأشكال التهريب والإضرار بالبلاد ومؤكدا حرص المصلحة على تقديم أفضل الخدمات والتيسيرات لجميع المتعاملين معها لتشجيع الصناعة المحلية وتيسير التجارة والإستثمار .

وتأتى الزيارة فى إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء و الدكتور محمد معيط وزير المالية بتطوير منظومة العمل بمصلحة الجمارك وحوكمة إجراءات الإستيراد والتصدير وتحقيق سرعة الإفراج عن البضائع وتيسير التجارة بما ينعكس على تقليل التكلفة وخفض أسعار السلع بالسوق المحلى للتيسير على المواطنين .

وحرصا من قيادة مصلحة الجمارك على المتابعة الميدانية لأحوال وسير العمل على أرض الواقع وإقامة جسور للتواصل والتفاعل المستمر بين قيادة مصلحة الجمارك والعاملين بها والمتعاملين معهاوتم مناقشة مقترحات السادة العاملين والخاصة بالتطوير والمشاكل والمعوقات التي تعترض العمل الجمركى ومنها مشاكل نقص أعداد التابلت ووجه بتوفير العدد المطلوب .

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كما طالب رئيس مصلحة الجمارك بالتنسيق والتعاون مع جميع الهيئات والجهات العاملة بالميناء والإلتزام بالكشف باللجان المشتركة مع مندوبى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة القومية لسلامة الغذاء .

كما إلتقى السيد كمال نجم ،رئيس مصلحة الجمارك مع أعضاء مجلس إدارة نقابة مستخلصى جمارك بورسعيد ومجموعة من المستخلصين بجمارك بورسعيد حيث تم مناقشة الملاحظات والمشاكل الخاصة بعملهم ومنها تسريع دورة العمل الجديدة بالمركز اللوجيستى وتوحيد جهات العرض وبعض مشاكل التقييم والتسعير الجمركى وتم التوجيه بحل هذه المشاكل فورا .