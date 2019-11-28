شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يبدأ أول لقاءاته بالديوان العام باجتماع موسع مع مقدمي الخدمات الصحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استهل الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أول لقاءاته بالديوان العام للمحافظة بعقد إجتماع موسع مع مقدمي الخدمات الصحية بجميع مراكز المحافظة بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة ووكلاء الوزارة بجميع القطاعات ومديري المستشفيات العامة.

في بداية اللقاء أكد محافظ الغربية على حرصه الشديد خلال الفترة القادمة على رفع الأعباء عن كاهل المواطنين التي تخص حياتهم اليومية من (صحة – تعليم – نظافة – مرور) والإرتقاء بمستوى الخدمات كافة.

Advertisements

وكلف مديري المستشفيات بعمل تقرير مفصل عن الإمكانيات المتاحة والمشاكل والحلول المقترحة الخاصة بكل مستشفى للعمل على توفير كافة الإحتياجات للإرتقاء بمستوى الخدمة الطبية، مشدداً على حسن معاملة المرضى والتخفيف عنهم والحرص على تحقيق التكامل بين جميع المستشفيات والتنسيق مع جامعة طنطا وأيضاً الإلتزام الكامل بكافة إجراءات الوقاية ومكافحة العدوى من خلال متابعة أعمال النظافة بالمستشفيات، مشيراً إلى أن صحة الأفراد تؤثر على العمل ومعدلات الإنتاج.

وخلال اللقاء؛ وجه محافظ الغربية وكيل وزارة الصحة بإعداد تقرير مفصل عن تنفيذ المبادرات الرئاسية بقطاع الصحة خلال الفترة السابقة والمتابعة الدورية لمستوى الخدمات الطبية، وكذا تكثيف حملات الرقابة الصحية على المحلات التجارية ومصانع إنتاج الأغذية لرصد أي مخالفات تضر بصحة المواطنين ومعالجتها على الفور.

وفى نهاية اللقاء؛ أشار محافظ الغربية إلى أهمية ترصد أي ظواهر سلبية في القطاع الصحي للعمل على مواجهتها بتقديم الحلول الفورية السريعة لها.

والجدير بالذكر؛ أن محافظ الغربية قام بجولة صباحية مفاجئة فور وصوله المحافظة الساعة 7 صباحاً للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة بمستشفى كفر الزيات العام.