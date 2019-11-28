شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الشرقية يتابع أعمال المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الخميس، بالمرور على وحدة طب الأسرة بطحلة بردين التابعة للإدارة الصحية بالزقازيق لمتابعة أعمال الفرق الطبية العاملة ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، وذلك بحضور الدكتور أحمد عبدالحكيم مدير الإدارة الصحية بالزقازيق.

وتابع «مسعود» أعمال فحص الأطفال من عمر يوم وحتي ٢٨ يوم، وتحدث إلى الرائدات الريفيات بالوحدة وأكد على أهمية الدور الذي يقوموا به بالمبادرة الرئاسية، كما تفقد سير العمل بالوحدة والخدمات الصحية الأولية المقدمة للمواطنين، فضلا عن متابعة مؤشرات الأداء بعيادة طب الأسنان، وباقي الخدمات الطبية الأخرى بالوحدة .

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية بأنه تم فحص ٢٨٥٥ طفل حديثي الولادة بالمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف السمع بمحافظة الشرقية حتي الآن من خلال جهاز الانبعاث الصوتي، وتم إحالة ١٢ حالة لمركز السمعيات بمستشفي الأحرار التعليمي بالزقازيق للتقييم الطبي وتلقي العلاج اللازم، حيث تستهدف المبادرة فحص ١٥٠ ألف طفل خلال عام على مستوي المحافظة، ويتم العمل من خلال فريق طبي في ١٢٠ وحدة صحية ومركز طبي بالمحافظة.