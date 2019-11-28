شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: تعاون «مصري - ألماني» في مجال البحوث لحماية الثروة الحيوانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الدولي الثاني لمعهد بحوث الصحة الحيوانية، والذي يعقد بمدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر، تحت عنوان: «تنمية الثروة الحيوانية التحديات والحلول» بمشاركة عدد من خبراء مركز البحوث الزراعية والجامعات المصرية وجامعة برلين الحرة.

حضر مراسم الافتتاح الدكتورة يسرا عطية، نائب محافظ البحر الأحمر، والدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور ممتاز شاهين، مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، والدكتور حافظ محمد حافظ، خبير أمراض الدواجن بجامعة برلين الحرة.

وأكد وزير الزراعة أهمية هذا المؤتمر، في تبادل الخبرات الدولية وخاصة بين مصر وألمانيا في مجال الطب البيطري، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، لافتا إلى أنها تعد فرصة جيدة للباحثين في هذا المجال للتعرف على كل ما هو جديد على مستوى العالم في هذا المجال، من أجل تجويد الأداء وفاعلية العمل.

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وأوضح الوزير أن هناك اهتمامًا من القيادة السياسية والحكومة المصرية بتنمية الثروة الحيوانية والداجنة في مصر، لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم والألبان يلبي احتياجات السوق المحلية، وتوفير بروتين حيواني آمن لصحة المواطن المصري.

وأشار أبوستيت إلى أن خطة تطوير قطاع الثروة الحيوانية تركز على الحفاظ على السلالات المتميزة والسعى لحمايتها وتحسينها وتقديم كل ما يلزم للمربين لمساعدتهم في الاستمرار بالعملية الإنتاجية.

ولفت الوزير إلى أهمية الاستفادة من خبرات العلماء المصريين في الخارج ومنهم الدكتور حافظ محمد حافظ، خبير أمراض الدواجن بجامعة برلين الحرة، لدوره في نقل البحوث التطبيقية إلى قطاع صحة الحيوان في مصر وهو يعد من النماذج المشرفة لمصر فهو قدوة للعلماء المصريين في التواصل مع الباحثين المصريين.

وشدد «أبوستيت» على أهمية دور معهد لوفيلر الألماني في دعم أواصر التعاون بين البلدين في مجال الطب البيطري وانعكاس ذلك على تطوير الخبرات بين الجهات البحثية في البلدين، مشيرا إلى أن المؤتمر فرصة للتفاعل بين الباحثين المصريين والألمان في مجال الأمان الحيوي وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والاستفادة من خبرات المصريين والألمان في حماية الثروة الحيوانية لتجويد الأداء.

ومن جهته، قال الدكتور ممتاز شاهين، مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، إن المؤتمر يناقش عددا من المحاور العامة التي يأتي على رأسها: الربط البيني بين التغيرات المناخية ومدى انتشار الأوبئة الحيوانية، والاستزراع السمكي كإحدى مقومات التنمية المستدامة والحد من البطالة، بالإضافة إلى حتمية تطبيق الأمن والأمان الحيوي في سلسلة الإنتاج الحيواني ومختبرات الفحص المعملي، كذلك تنمية ثروة حيوانية آمنة وقطعان خالية أو شبه خالية من الأمراض الوبائية، وخفض معدل التأثيرات السلبية لتغير المناخ من خلال الرصد والتنبؤ المبكر باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لمواجهة خطر انتشار الأمراض الوبائية.