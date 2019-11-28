شكرا لقرائتكم خبر عن عادل زيدان يهنئ محافظي الجيزة والبحيرة على تجديد الثقة.. ويشكر السيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ المهندس عادل زيدان، رئيس جمعية مزارعي المليون ونصف المليون فدان، اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على تجديد القيادة السياسية الثقة فيه، موضحًا أن المحافظة شهدت خلال الفترة الماضية إنجازات غير مسبوقة خاصة فيما يتعلق بحجم المشروعات الخدمية والتنموية.

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وأكد «زيدان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «سوق مصر»، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن تجديد الثقة للمحافظ وكذلك نائبة المحافظ نهال بلبع يوضح قيامهما بالعمل المستمر لتلبية كل احتياجات مواطني البحيرة وتحقيق طموحاتهم لمستقبل واعد ومشرق.

من ناحية أخرى، أعرب رئيس جمعية مزارعي المليون ونصف المليون فدان، عن سعادته البالغة بتجديد القيادة السياسية الثقة لأحمد راشد، محافظ الجيزة، خلال الحركة الأخيرة، موضحًا أن حركة المحافظين الجديدة ونوابهم تعد بداية مبشرة لتمكين الشباب وانطلاقة جديدة ورائعة من القيادة السياسية نحو ضخ دماء جديدة للمناصب القيادية.

وأشار إلى أن حركة المحافظين فتحت الأبواب للشباب ومكنتهم من تولى مناصب مهمة ومساعدة المحافظين في مهامهم، موجهًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي في قراراته التي تؤكد اهتمامه بالشباب.