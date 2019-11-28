شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ البحيرة يتفقد مستشفيين في كفر الدوار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بجولة مفاجئة على مستشفيين حكوميين بنطاق مدينة كفر الدوار للوقوف على مستوى تقديم الخدمات الطبية للمواطنين ومتابعة الانضباط الإداري وسير العمل، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بها.

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وتفقدت «بلبع» مستشفيى كفر الدوار العام وكفر الدوار المركزي، وتابعت تقديم الخدمات الصحية للمرضى بأقسام الاستقبال والأشعة المقطعية وحضانات الأطفال والغسيل الكلوي والأطفال، واطمأنت على سير وانتظام العمل وتواجد الأطباء وأطقم التمريض.

ووجهت «بلبع» بحسن معاملة المرضى وتقديم كافة أوجه الخدمات الطبية والرعاية لهم، والالتزام بمستوى النظافة المطلوب، واستمعت لعرض من مديري المستشفيات ومدير عام الإدارة الصحية، حول الإمكانيات المتاحة بها وأقسامها المختلفة، فضلاً عن احتياجات المستشفيات والتي تمكنها من أداء دورها على الوجه الأمثل.

ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على إستمرار الجولات المفاجئة لكافة القطاعات والهيئات للوقوف على أرض الواقع على الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم.