شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يوجه بتوفير السلع فى أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، على ضرورة استمرار الشركة القابضة للصناعات الغذائية فى إمداد فروع الجملة والمجمعات الاستهلاكية وكافة منافذ التوزيع الأخرى وبقالى التموين، وفروع مشروع جمعيتى، بكافة السلع التموينية الأساسية والسلع الغذائية والخضر والفاكهة، وكذلك إمداد الفروع البيعية باللحوم الطازجة والدواجن واللحوم المجمدة.

ووجه الوزير أمس، خلال افتتاحه فرع هايبر ماركت بمنطقة دراو بمحافظة أسوان والتابع للشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من انضباط حركة الأسواق. واستمع المصيلحى لمطالب المواطنين وآرائهم فى مستوى الخدمات التموينية المقدمة لهم، ووجه قيادات مديرية التموين بضرورة التواصل المستمر والفعال مع المواطنين على أرض الواقع والعمل على تذليل أى صعوبات تواجههم.

وقال حسام العربى، وكيل وزارة التموين بالمحافظة إن افتتاح الهايبر يأتى فى إطار خطة الوزارة والشركة القابضة لفتح فروع جديدة ومطورة للمجمعات الاستهلاكية بكافة المحافظات، خاصة محافظات الصعيد، وذلك فى إطار دور الوزارة فى طرح السلع الأساسية بكميات وأسعار مناسبة وبجودة عالية، مشيراً إلى أن مساحة الهايبر ٦٠٠ متر مربع مقسمة لفرع التجزئة ومخزن جملة حديث وكذلك ثلاجة تبريد وتجميد وثلاجات عرض للحوم والأجبان.

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من جانبه، أشار اللواء أحمد حسانين، رئيس الشركة القابضة، إلى أهمية تواجد شركتى الجملة فى كافة المحافظات لما لديها من قدرات توزيعية وتخزينية عالية تمكنها من صرف المقررات التموينية والبيع الحر للمواطنين بانتظام ما يساهم فى ضبط الأسواق وخلق توازن سعرى حقيقى.

كما افتتح الوزير فرع جهاز حماية المستهلك الجديد فى مدينة أسوان، يرافقــه الدكـتور راضى عبدالمعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك ورئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتفقد الوزير المقر الجديد والذى يضم إدارة للتحريات وأخرى للشكاوى.

وشدد الوزير على ضرورة تفعيل دور الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة ومنها جهاز حماية المستهلك لما لها من أهمية فى ضمان حماية حقوق المستهلكين وصونها، مؤكداً ضرورة استخدام وتفعيل دور تكنولوجيا المعلومات وتطوير التطبيقات الإلكترونية اللازمة لسهولة التواصل مع المواطنين والتفاعل مع شكواهم وحلها فوراً، والعمل على رفع الوعى لدى المواطنين وتفعيل دور جمعيات حماية المستهلك بالمحافظات.

من جانبه، أشار الدكتور راضى عبدالمعطى، رئيس الجهاز، إلى دوره فى تطبيق استراتيجية الحكومة ووزارة التموين فى مجال حماية حقوق المستهلكين والتجاوب الفورى مع شكواهم، خاصة أن الجهاز لديه من الأدوات الرقابية والقوانين التى تمكنه من تحقيق ذلك، مشيرًا إلى أن أسوان ستشهد انطلاق سيارات الضبطية القضائية التابعة للجهاز.