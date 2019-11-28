شكرا لقرائتكم خبر عن «العصار»: مذكرة تفاهم مع شركة ألمانية لمعالجة الصرف الصحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، أمس، بمقر ديوان عام الوزارة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركة «ATB Water» الألمانية للتعاون فى مجال تصنيع محطات معالجة مياه الصرف الصحى، بتكنولوجيا «SBR»، التى تعتمد على المعالجة البيولوجية.

وأعلنت وزارة الإنتاج الحربى أن توقيع مذكرة التفاهم جاء فى إطار حرصها على الاستفادة من الإمكانيات المتاحة فى شركاتها ووحداتها التابعة لصالح تنفيذ مشروعات قومية وتنموية بالدولة تخدم المواطنين وتلبى احتياجاتهم، وفى ضوء سعى الوزارة إلى تبادل الخبرات بين العاملين بشركات الإنتاج الحربى ومختلف الشركات العالمية لنقل التكنولوجيات الحديثة فى مختلف المجالات داخل شركاتها ووحداتها.

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وأكد ماركوس باومان، مدير عام شركة «ATB Water» الألمانية، أن المياه المُعاد تدويرها بنظام «SBR» يمكن الاستفادة منها فى العديد من الاستخدامات.

مضيفًا أن هذه الطريقة تختلف عن الطريقة التقليدية، التى تتم فيها خطوات المعالجة فى خزانات منفصلة، أما بطريقة «SBR» فإن جميع الخطوات تتم بطريقة متتابعة فى الخزان نفسه، ما يجعلها أحد الخيارات الاقتصادية والفعالة فى عملية المعالجة.

وأوضح «باومان» أنه تم إنشاء الشركة منذ عام 1999، وهى متخصصة فى إنشاء وتسويق محطات معالجة مياه الصرف الصحى البيولوجية، وكذا محطات معالجة مياه الصرف الصحى صغيرة الحجم وملحقاتها من قطع غيار وخدمات الصيانة والتطوير، وباعت 95 ألف محطة/ وحدة معالجة مياه على مستوى العالم.