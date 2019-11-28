شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تستقبل سفير إسبانيا وتتلقى دعوة لمشاركة مصر بمؤتمر تغير المناخ بمدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، رامون جيل كاسارس، السفير الإسباني بمصر لتلقي الدعوة لتأكيد مشاركة مصر في مؤتمر الأطراف لاتفاقية التغيرات المناخية COP 25 والمنعقد خلال الفترة من 2 إلى 13 ديسمبر الجاري بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد حرص مصر على المشاركة والعمل على انجاح المؤتمر الذي يعد خطوة هامة لصالح جميع الأطراف وفرصة حقيقية للتواصل للخروج بنتائج حقيقية على ارض الواقع بما يحقق مصلحة الدول النامية والمتقدمة على حد سواء.

من جانبه، أوضح السفير الإسباني أهمية مشاركة مصر في هذا المؤتمر في ظل الدور الحيوي تلعبه في مسار مفاوضات تغير المناخ خاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، مؤكدا أن قضية تغير المناخ أصبحت ملحة للعالم كله ونهدف لرفع الوعي بالقضية وتقبل المواطنين حول العالم لها والتفاعل معها، مشيرا إلى أن فعاليات المؤتمر ستضم لقاءات بالمجتمع المدني لدفعهم للعمل على محور رفع الوعي.