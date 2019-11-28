شكرا لقرائتكم خبر عن «نجح في القضاء على نقص العملة الأجنبية».. بكري يكشف 4 أسباب وراء التجديد لطارق عامر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن بورصة الترشيحات لتولى منصب محافظ البنك المركزي تم طرح أكثر من شخصية اقتصادية.

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وأضاف بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن عملية التجديد لطارق عامر محافظا للبنك المركزي لمدة 4 سنوات إضافية تعود إلى 4 أسباب في مقدمتها نجاحه في إدارة العديد من الملفات الهامة خلال فترة الرئاسة الأولى للبنك المركزي.

وتابع الإعلامي مصطفى بكري، أن طارق عامر نجح في القضاء على أزمة نقص العملة الأجنبية وأسعار الفائدة ووصفه بأنه مهندس القرارات التي صدرت بتحرير سعر الصرف وتعهده تحمله تبعيات هذه القرارات إذا قدر لها الفشل في تحقيق أهدافها.

وأشار الإعلامي مصطفى بكري إلى ان تحرير سعر الصرف نجح في القضاء على السوق السوداء كما تمكن طارق عامر من إطلاق مبادرات دعم الاقتصاد وإدارة ملفات السياسة النقدية، ونجح في زيادة الاحتياطي النقدي بنحو 175% بلغ 45.25 مليار دولار في نهاية أكتوبر الماضي.