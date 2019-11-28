شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تنفي صدور قرارات إقالة لأي قيادة بالوزارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفت وزارة الزراعة ما تم تداوله على بعض المواقع والصحف الإلكترونية بشأن قيام عزالدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بإصدر قرارات إقالة لعدد من قيادات الوزارة وبصدد إصدار قرارات إقالة لقيادات أخرى.

وأكدت الوزارة في بيان صادر اليوم أن هذا الخبر عار تماما عن الصحة وأنه عدم صدور أي قرارات بهذا المضمون وتهيب بوسائل الإعلام تحري الدقة فيما تنشر من اخبار حتى لا تثير البلبلة لدى قيادات الوزارة والعاملين فيها.