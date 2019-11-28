شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين: الجمعية العمومية الأخيرة تعرضت لحملة الشرسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد سامح عاشور، نقيب المحامين، الخميس، لقاء مفتوحا مع المحامين بمركز أوسيم في الجيزة، واستمع خلاله إلى أسئلتهم وأجاب عنها، وذلك استجابة للدعوة التي وجهها عدد من كبار المحامين بالمركز له.

وشكر «عاشور» المحامين المشاركين في الجمعية العمومية للنقابة يوم الإثنين الماضي، مضيفا: «تعظيم سلام للحضور الكاسح الذي تخطى 18 ألف محامي، وخاصة من جاؤوا من أقصى مصر للتعبير عن آرائهم».

وجدد «عاشور» تأكيده بأنك هناك حملة شرسة تعرضت لها الجمعية العمومية منذ الإعلان عنها، في محاولة لإيقاف انعقادها، وتلك الحملة فشلت فشلا ذريعا، متابعا: «نشرنا الميزانيات على صفحات التواصل الإجتماعي، وليس لدينا ما نخاف منه، بل نفخر بكل ما قدم للمحامين، ومن لديه دليل على جريمة مالية فليتقدم بها للنيابة العامة».

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وأكد أن المركز المالي للنقابة في عام 2011 كان صفرا، وعليها مديونيات، ليتحول في عدة سنوات فقط لفائض مالي تجاوز 600 مليون جنية، على الرغم من قيام النقابة بشراء وبناء عدة مقرات على مستوى الجمهورية، إضافة لتطوير عدد من أندية المحامين، وبناء مبنى النقابة العامة برمسيس، وكذلك ما يقدم للمحامين من خدمات خاصة العلاج والمعاش.

وأضاف أن النقابة تقدم لأعضائها المعاش الأعلى في مصر والذي يبلغ حده الأقصى 3 ألاف جنيه، إضافة لزيادة سنوية 5 %، ومعاش الدفعة الواحدة الذي يحصل عليه أسر المحامين المتوفيين أو من يعجز كليا عن العمل، كما أن مشروع العلاج بالنقابة هو الأفضل بين النقابات المهنية.

وشدد «عاشور» على أن ما تم من إنجازات يعود لترشيد الإنفاق، وتعظيم الموارد، وخاصة استرداد رسوم التصديق على العقود، وتحصيل أتعاب المحاماة عند قيد الدعوى وفقا لتعديلات قانون المحاماة الجديدة، وميكنة دمغة المحاماة، وتنقية الجداول من غير المشتغلين، والتى ساعد فيها المحامين الذين تحملوا متاعب إثبات الاشتغال حتى تكون النقابة لأبنائها حاملي رسالة المحاماة.

وكشف نقيب المحامين، أن مجلس النقابة يبحث منذ فترة طويلة إنشاء شركة لاستثمار أموال النقابة بالشكل الأمثل من خلال متخصصين، بما يضمن أقصى درجات الأمان، وأكبر عائد لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية.

حضر اللقاء يحيى التوني أمين الصندوق، ومجدي سخى، وأحمد بسيوني وكيلي المجلس، وأبوبكر ضوه الأمين العام المساعد، وأدهم العشماوي، وماجد حنا، وعبدالجواد أحمد، ومصطفى البنان، عوحسين الجمال، وسيف حماد، وعبدالمجيد هارون، وكمال مهنى، وصالحين المهدي، وعيسى أبوعيسى، ومحمد الكسار، وصلاح صالح، وإسماعيل طه، وممدوح عبدالعال، ومحمد عريضة، ومحمد كركاب، وعدد من أعضاء مجلسي شمال وجنوب الجيزة، والمجالس الفرعية.