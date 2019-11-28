شكرا لقرائتكم خبر عن «دسوقي» يشهد معرض الفنون التشكيلية لـطلاب جامعة كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ معرض الفنون التشكيلية لطلاب كليات الجامعة والمُنظم بإشراف الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة لتأهيل الطلاب وإعدادهم للمشاركة في مسابقة مهرجان إبداع في نسخته الثامنة 2019 – 2020 م في المجالات العلمية والأدبية والفنية لشباب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة لتصعيد الطلاب والطالبات الحاصلين على مراكز متقدمة لتمثيل الجامعة في المسابقة بحضور الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية وعدد من عمداء الكليات .

وتتكون لجنة تحكيم المعرض من الدكتور أماني شاكر عميد كلية التربية النوعية والدكتور إيمان ريحان المساعد بقسم التربية الفنية.

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وصرح الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ أن إدارة الجامعة تولي اهتمامًا كبيرا بالأنشطة الطلابية المختلفة وتشجع طلابها على المشاركة والمنافسة في جميع الملتقيات الطلابية على المستويات كافة وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب للمشاركة الفعالة والهادفة .

وأوضح أن المعرض الفني للطلاب يأتي في إطار استعداد الجامعة لتنمية كفاءة ومهارة الطلاب لإظهار مواهبهم وقدراتهم الفنية وتأهيلهم للمشاركة في مسابقة «إبداع 8» التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة سنويا على مستوى الجامعات المصرية.

وأكد أهمية تنظيم المعارض والمشاركة في المسابقات لإظهار المواهب الفنية وتشجيعها تعزيز ثقافة المنافسة الشريفة بين الطلاب وترسيخ قيم الإبداع والأصالة لتأهيل كوادر طلابية قادرة على المنافسة محليا ودوليا .