شكرا لقرائتكم خبر عن 9 ملفات شائكة في انتظار محافظ الغربية الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ملفات شائكة في انتظار محافظ الغربية الجديد الدكتور طارق راشد رحمي، رئيس جامعة قناة السويس السابق، بعد أن تفاقمت بصورة مخيفة في العام الماضى خلال فترة ولاية المحافظ السابق هشام سعيد التي لم ينجح في حلها.

أبرزها

١- ملف القمامة التي لم يجد لها المحافظ السابق أي حلول كافية ترضى أهالى الغربية واكتفى بالبيانات الاعلاميه الوردية وأصبحت مدينة طنطا في عهده تعانى من ظاهرة انتشار القمامة بصورة مخيفة وغير مسبوقة مما تسبب في انتشار الروائح الكريهة والحشرات حتى في الشوارع والاحياء الراقية



٢- الملف الثانى ملف العامين بديوان المحافظة واستبعاد الأكفاء منهم والقيادات المشهود لهم بالنزاهة والاستعانة ببعض الموظفين الغير مؤهلين بعد أن قرر استبعاد العشرات منهم ٢ سكرتير عام الذين عادوا للعمل في محافظات أخرى واثبتوا نجاحهم و٢ سكرتير عام مساعد وعدد من رؤساء المدن الذين عادوا للعمل في محافظات أخرى ومدير مكتبه الذي استقال ومدير العلاقات العامة والاعلام وعدد من وكلاء الوزارة الذين انتقلوا للعمل في محافظات أخرى واعتماده على عدد من الموظفين بعضهم بعقود وانتداب الباقى من مدريات المحافظة، بالإضافة إلى قراره رقم 807 بنقل 87 موظفا من الأحياء إلى مدن أخرى، مما يضطرهم إلى انفاق

نصف راتبهم على المواصلات.

٣_ ملف سور طنطا الكئيب

يعتبر سور طنطا الكئيب الذي قام محافظ الغربية بإنشائه، اخطر ملف سيعانى منه محافظ الغربية الجديد لأن هذا السور تسبب في أكبر أزمة مرورية تعانى منها طنطا حتى الآن حيث تم انشاءة بتكلفة قاربت 9 مليون جنية، وتم إنشاؤه بطول شارع الجيش بطنطا لمنع المواطنين من المرور إلى الجهة المقابلة من الشارع، والمرور من نقاط المشاة التي تم إنشاؤه ولم يلتزم بها الأهالى مما يتسبب في إعاقة حركة المرور بالإضافة إلى إنشاؤه عدد كبير من الإشارات في الشارع الرئيس مما يتسبب في تكدس المرور بصورة خانقة

وتسبب السور في حالة كبيرة من الغضب والسخرية بين المواطنين، الذين أكدوا أن ما قام بة المحافظ هو إنشاء سجن، يفصل طنطا الجانوبية عن الشمالية، وأطلق عليه «سور طنطا الكئيب»، «أو سور طنطا الجانوبية والشمالية»، وتسبب السور في حدوث أزمة مرورية طاحنة لم تشهدها طنطا من قبل ولازالت تعانى منها.

٤- ملف محلات سور استاد طنطا الرياضى

نشبت أزمة طاحنة بين محافظ الغربية وقيادات وزارة الشباب والرياضة، بسبب إصرار الأول على هدم سور استاد طنطا الرياضى وأنشاء محلات تجارية مكانة، وذلك لاستغلال تلك المنطقة .

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ورفض «وزير الشباب والرياضة» مقترح محافظ الغربية السابق الذي استولى على الاستاد للمحافظة بالرغم من ملكيته لوزاره الشباب حسب مزاعم الوزارة وامر ببناء المحلات ونجح في ذلك وحتى الآن لا يعرف الجميع مصير تلك المحلات التي تكلفت ملايين الجنيهات بعد أن أصبحت أمرا واقعا ومصير ملكيتها هل ستعود إلى الشباب والرياضه ام للمحافظة.

٥- ملف الرصف

حيث قام المحافظ السابق بإزالة رصف عدد كبير من الشوارع وتكسيرها وازالة الطبقة الاسفلت بحجة أنها غير صالحة وغير مطابقة للمواصفات ولم يتم الانتهاء من عدد منها حتى الآن

واشتكى عدد من أهالي الغربية وخاصة مدينة طنطا، من تكسير الشوارع المستمر وازالة طبقة الأسفلت، حيث قام العاملين في حى أول وثانى طنطا بتكسير عدد كبير من الشوارع الرئيسية في طنطا في أن واحد مما تسبب في اعاقة حركة المرور في الشوارع الرئيسية، إلا أن محافظ الغربية علل ذلك بأن طبقة الاسفلت التي كانت موجودة غير مطابقة للمواصفات وكان لابد من ازالتها وعمل طبقة غيرها.

٦- ملف الظهير الصحراوى التي تعانى منه محافظة الغربية لأنها من المحافظات القليلة التي لايوجد لها ظهير صحراوى

وتحتاج إلى ظهير ينقذها من مشكلة الحيز العمراني وينقذ الأرض الزراعية المحدوده وتسببت تلك الأزمة في ارتفاع جنونى لأسعار الشقق السكنية في الغربية وفى طنطا على وجه الخصوص.

٧- ملف التبرعات

بعد أن نجح المحافظ الأسبق أحمد ضيف صقر في جمع تبرعات تقرب من المليار جنيه عبارة عن اراضى في مناطق مميز بإقامة مشاريع خدمية من مستشفيات ومدارس توقفت معظمها في عهد المحافظ السابق بسبب عدم متابعته ومقابلته لبعض من أصحاب التبرعات لاستكمال الإجراءات التنفيذية لها مما أصاب بعضهم بالغضب وتوقفت معظم التبرعات

ومنهم تبرع أحد رجال الأعمال بقطعة أرض تتجاوز ال ١٥٠ مليون وهو الحاج موسى قاسم والذى لم يقابله المحافظ مما اضطره إلى الذهاب إلى جهات وطنية أخرى لتقديم التبرع

٨- ملف الإعلام

بعد أن أجبر محافظ الغربية السابق مدير العلاقات العامة والإعلام بمنع ارسال الاخبار والمعلومات إلى الصحفيين النقابيين الذين ينتقدون أداءه وتعامله مع منتحلى صفة صحفى ومعظمهم لا علاقة لهم بالصحافة الأمر الذي تسبب في قيام معظم الصحفين النقابيين في مقاطعة اخبار المحافظ السابق وإرسال شكاوى ضده لحجبه المعلومات عن الصحفين ومخالفته للقانون وتعامله مع بعض من منتحلى صفة صحفى ومعظمهم يكتبون في مواقع غير مرخصة.

٩ ملف البنرات وصور المحافظ السابق الذي أجبر روساء المدن والأحياء على تعليق صوره في معظم الشوارع ومداخل الطرق وعلى لافتات الترحيب مما تسبب في غضب واستياء أهالى الغربية من تلك الظاهرة وأدت إلى قيام أهالى الغربية بانتقاده بسبب الأموال الطائلة التي تم إنفاقها من أموال المحافظة لتعليق صور المحافظ في لافتات عملاقة متمنين من المحافظ الجديد إزالتها وعدم وضع صوره أسوة بالمحافظ السابق حتى لاتستفذ سكان المحافظة التي عانوا منها خلال عام كل هذه الملفات في انتظار حل لها خلال فترة الدكتور طارق راشد.