شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة علنية لتسليم 176 وحدة سكنية بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت مديرية الإسكان بالبحيرة بإجراء قرعة علنية على 176 وحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي، بمركزى الدلنجات وبدر، على مستحقيها والذين قاموا بسداد المبالغ المستحقة وفق الشروط المعلنة.

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أشرف على إجراء القرعة العلنية بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، المهندس حازم الأشمونى، السكرتير العام للمحافظة، نائباً عن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، والدكتور حاتم أبوالنجا، مدير مديرية التضامن الإجتماعي، وكامل غطاس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، وأسامة داوود، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بدر، وأعضاء اللجنة المشكلة من مديرية الإسكان والشئون القانونية والإدارة الهندسية بالمحافظة.

وتم إجراء القرعة لتسليم عدد 109 وحدة سكنية موزعه على 4 عمارات بمنطقة محطة المياه الملغاه (ب) بمدينة الدلنجات، وعدد 67 وحدة سكنية موزعه على 7 عمارات بقرى الفالوجة وعين جالوت والتل الكبير والكفاح والمعركة بنطاق مركز بدر.

ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على اهتمام الدولة بتوفير الاسكان الاقتصادى للمواطنين وتشطيب الوحدات السكنية للتيسير عليهم وتوفير حياه كريمة لهم وأبنائهم، ووجه بسرعة توزيع الوحدات السكنية التي تم الانتهاء منها على مستحقيها.