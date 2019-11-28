شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ملايين دولار لتمويل المرحلة الأولى من إنشاءات فرع جامعة الإسكندرية في تشاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقام فرع جامعة الإسكندرية بأنجامينا في تشاد، الخميس، حفل استقبال للطلاب الجدد بالفرع، وتكريم أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين من جامعة أنجامينا والطلاب الأوائل وذلك بحضور الدكتور أحمد محمد زين، مدير التعاون الدولى بجامعة أنجامينا، والدكتور أحمد شرف الدين، عميد كلية العلوم، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بجامعة أنجامينا، وأعضاء هيئة التدريس من جامعة الإسكندرية المنتدبين بالفرع وجميع طلاب الفرع بالفرقتين الأولى والثانية وكذلك بعض الخريجين.

وفى كلمته، رحب الدكتور محمد بهى الدين، المشرف العام على الفرع، بالطلاب الجدد وجميع الحضور وأشاد بعمق العلاقات بين جامعة أنجامينا وجامعة الإسكندرية منذ ما يقرب من اثني عشر عاما، مشيراً إلى أن العلاقات المشتركة تمر حاليا بفترة ازدهار وتبادل للزيارات غير مسبوقة منذ إنشاء الفرع.

وكشف عن صدور موافقة وزارة المالية بصفة نهائية على تحويل ٥ ملايين دولار أمريكى لتمويل المرحلة الأولى من إنشاءات الفرع ويتوقع أن يتم بدء العمل في الإنشاءات خلال الأسابيع المقبلة.

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وأشار إلى دور جامعة الإسكندرية في النهضة التنموية للشعب التشادى من خلال تخرج مائة خريج من كليتى الزراعة والطب البيطرى عربى وفرنسى حتى الآن يساهمون في سوق العمل بفاعلية وكذلك حصول 8 طلاب من خريجى الفرع على منح لدراسة الماجستير بجامعة الإسكندرية.

وألقى الدكتور أحمد زين، مدير التعاون الدولى بجامعة أنجامينا، كلمة أشاد فيها بدور فرع جامعة الإسكندرية في الاستجابة لاحتياجات المجتمع التشادى بافتتاح كليتى الزراعة والطب البيطرى.

وأضاف أنه سيتم تعديل اتفاقية التعاون مع جامعة الإسكندرية لافتتاح كليتى التربية والاقتصاد مستقبلًا.

وفى نهاية الحفل قام الدكتور محمد بهى الدين بتوزيع شهادات التكريم من جامعة الإسكندرية على أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين من جامعة أنجامينا وتكريم الطلاب الأوائل للعام الجامعى الماضى.