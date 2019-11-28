أخبار مصر | "الخليج 365" تحاور نواب المحافظين الجدد وتكشف توجيهات الرئيس لهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الخليج 365" تحاور نواب المحافظين الجدد وتكشف توجيهات الرئيس لهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرت "الخليج 365" عدة حوارات مع نواب المحافظين الجدد لكشف كواليس تلقيهم الخبر والإجتماع الذى أجراه الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزاء عقب أداء اليمين الدستورى بمقر رئاسة الجمهورية.

دكتورة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء: "عملت بتولى المنصب بعد الاجتماع مع رئيس الوزاء"

من هى نائب محافظ جنوب سيناء؟

إيناس سمير محمد حافظ، مايو 1988،من مواليد محافظة القاهرة، حاصلة على بكالوريوس الهندسة المعمارية 2010.

تدرجت فى العمل كمساعد خبير بهيئة التخطيط العمراني 2015، أما الوظيفة الحالية معيدة بقسم الهندسة المعمارية أكاديمية الشروق، اكتسبت أحد أعضاء البرنامج الرئيسي، العديد من الخبرات العملية من خلال عملها بهيئة التخطيط العمراني، ومشاركتها في مشروع القضاء على العشوائيات، بالاضافة إلى مشاركتها في العديد من الفعاليات والانشطة الخاصة.

متى علمتِ بخبر تولى نائب محافظ جنوب سيناء؟

تلقيت مكالمة هاتفية من مكتب رئيس الوزراء عملت من خلالها خبر تولى نائب محافظ ولم أعلم أى محافظات التى توليت بها العمل، وتم تحديد موعد إجتماع مع رئيس الوزراء قبل الإعلان رسميا وقتها علمت بتولى منصب نائب محافظ جنوب سيناء.

ماهو شعورك بعد العلم بتولى العمل بمحافظة بحجم "جنوب سيناء"؟

لم يرهبنى الأمر تماما، بالعكس شعرت بالسعادة عند تلقى الخبر لان محافظة جنوب سيناء له ميزات نسبيه تنافسيه عالية للغاية من عدة نواحى سواء فى الاستثمار والسياحة والصناعه، والعمل مع اللواء فودة رجل مخضرم ويمتلك مفاتيح كثيرة اقدر من خلاله أكتسب المزيد من الخبرة واقدر أكمل معه المخططات المدروسه التى بدأها فى المحافظة.

ماهى توجيهات سيادة الرئيس لحضرتك بعد أداء اليمين الدستورى؟

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى أولا بمراعاة المواطن سيناوى فى شتى الأمور التى توفر له حياة كريمة من خلال الاهتمام بالتعليم والصحة والصرف والبيئة وضرورة التواصل المستمر على أرض الواقع.

هل اختيار الرئيس للشباب والمرأة المناصب الهامة بادرة لاستغلال قوى الشباب؟

من وجه نظرى تمكين الشباب والمرأة داخل المناصب الهامة بالدولة دليل كبير على صدق الدولة، من خلال إستغلال الصفوف الثانية والثالثة فى دفع عجلة التنمية ويستوجب على الشباب التدرج لإكتساب المزيد من الخبرة "مينفعش يطلع السلم مرة واحده" والدليل على ذلك تدرج أحد النواب بالحركة الماضية إلى محافظ بأحد المحافظات وذلك يثبت إصرار الدولة على تمكين الشباب والمرأة داخل المناصب الهامة.

رسالة حضرتك لمواطنى محافظة جنوب سيناء؟

لن نعمل وحدنا يحتاج الأمر للمشاركة الفعالة من المسئول والمواطن لموازنه المعادلة، الحكومة لها دور فى توفير المأوى الأمن والصحة والخدمات، المواطن أيضا له دور فى البناء وطرح الفكر والرؤى وتحمل المسئولية هناك حلقة وصل بين متخذ القرار ومتلقى الخدمة.

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دكتورة هند محمد نائب محافظ الجيزة: "سنعمل على حل المشاكل بدلا من إنتقادها"



من هى نائب محافظة الجيزة؟

دكتورة هند محمد أحمد عبدالحليم، ولدت في 16-12-1987 بمحافظة القاهرة حصلت النائب الجديد، على ليسانس الحقوق باللغة الإنجليزية جامعة القاهرة، كما نالت درجة الماجستير حقوق جامعة اينديانا بأمريكا، عام 2011، وتأتي أبرز الوظائـف التي شغلتها هند، حيث شغلت منصب مساعد قنصل في سفارة بيرو بمصر من ديسمبر 2009 وحتى 2010، أما الوظائف الحالية التي ترقت إليها، فقد تولت مهام مدير تنفيذي بوكالة Ode للدعاية، وعن أبرز الإنجازات والأعمال التي حققتها فكانت متطوعة سابقة في نادي روتراكت المعادي بالقاهرة، حصلت على شهادة تقدير من الأمم المتحدة لتطوعها في مهمة بالكاميرون عبر الإنترنت، عضو فعال ب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.

ما هو شعور حضرتك بعد تولى منصب نائب محافظ الجيزة؟

شعرت بالسعادة الشديد، بعد العلم بخبر تولى نائب محافظ الجيزة والحماس الشديد عقب إجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أثمر بتوجيه طاقات المختلفة من خلال التعاون بين مختلف أعمار وفئات المجتمع.

ماهى توجهات الرئيس التى اسندها لحضرتك أثناء الاجتماع؟

أسند العديد من المهام مثل التعليم والصحة، لكن رؤيته الشخصية هي الاهتمام بالمجال الثقافي والمكتبات العامة والتعليم والأطفال والقراءة بمحافظة الجيزة بالإضافة لتصدى لظاهرة العشوائيات التى تؤرق مواطنى محافظة الجيزة بالإضافة للقمامة والتعدى على أملاك الدولة قائلة "سنعمل على حل المشاكل بدلا من انتقادها"

رسالة حضرتك للشباب بعد توليهم مناصب هامة فى الدولة؟

أن مصر لديها طاقات كبيرة ومتعددة يجب استغلالها استغلالا جيدا، مشيرة إلى أنه على كل المحافظات زيادة دور الثقافة فى مصر وانتشار الوعي بين أطفال المدارس، في ظل اختيار مصر لعدد من الشباب المنتقين بعناية للإشراف على المحافظات.

دكتور سمير حمادة نائب محافظ القليوبية "تمكين الشباب أكبر دليل استغلال طاقات الشباب"

ولد سمير حمادة في 28-5-1987، وهو ابن محافظة القليوبية وحصل على بكالوريوس الهندسة المعمارية - كلية الهندسة - جامعة القاهرة 2018، نال درجة الماجستير في الهندسة المعمارية - كلية الهندسة - جامعة القاهرة عام 2014 وحصل على دكتوراه الفلسفة في الهندسة المعمارية - كلية الهندسة - جامعة القاهرة 2010، تدرج سمير محمد في عدة وظائف كان أبرزها أبرزها: مدرس مساعد بقسم الهندسة المعمارية كلية الهندسة جامعة بنها عام 2017 وشغل منصب مدرس مساعد بقسم الهندسة المعمارية بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات من 2014 حتى 2018 أصبح معيدا بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب 2010 حتى 2013.