أخبار مصر | حركة المحافظين.. تركيب كاميرات والتصدي للمخالفين في أول يوم عمل لمحافظ الغربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حركة المحافظين.. تركيب كاميرات والتصدي للمخالفين في أول يوم عمل لمحافظ الغربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل صباح اليوم الخميس، الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية إلى ديوان عام المحافظة واستقبل التهنئة من قبل مسئولين المحافظة والشعب ثم اجتمع مع الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة ووكلاء الوزارة بجميع القطاعات ومديري المستشفيات العامة ورؤساء المدن والأحياء.

وكانت أولى التوجيهات، هي تنفيذ حملة نظافة مكبرة بجميع مراكز المدن والأحياء بداية من اليوم للعمل على تحسين مستوى النظافة بالشوارع وإزالة الأتربة، مشيرا إلى ضرورة التواجد الميدانى لرؤساء المدن والأحياء ورفع كافة تراكمات القمامة أولًا بأول وكذا مراجعة أماكن توزيع صناديق القمامة تسهيلًا على المواطنين والعمل على تلبية مطالب المواطنين.

التصدي بالقانون للمخالفين

كما وجه طارق رحمة بضرورة التصدي بالقانون للمخالفين بالتعدي على الأراضى الزراعية وإزالة التعديات على أملاك الدولة وأمر بإعداد تقرير مفصل عن إجمالي التعديات وأعمال التقنين وما تم من إجراءات في تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء.

محافظ الغربية: تركيب كاميرات لرصد المخالفات المرورية

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كما أكد محافظ الغربية، أن هناك خطة في القريب العاجل بتحويل الشوارع والميادين إلى التحول الرقمي، بتركيب كاميرات لرصد المخالفات المرورية.

وكان الدكتور طارق راشد رحمى قد أدى صباح أمس الأربعاء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية محافظ الغربية خلفا للواء هشام السعيد، وذلك ضمن حركة المحافظين الجديدة التي صدرت أمس الأربعاء لعدد من المحافظين.

من هو طارق رحمة

تخرج الدكتور طارق رحمة عام 1981 من كلية العلوم جامعة قناة السويس واحتل الترتيب الأول على الدفعة وعين داخلها معيدا ثم مدرسا مساعدًا، ومدرسًا بقسم علوم الحيوان.

كما حصل على الدكتوراه في فلسفة العلوم "علم الحيوان وعلم أنسجة الخلية" من جامعة كلورادوا الأمريكية، وتولى طارق رحمى منصب أستاذًا ورئيسا للقسم ومديرًا لمركز تطوير التعليم الجامعي ووحدة إدارة المشروعات، ومشرفا على معهد الاستزراع السمكي وتكنولوجيا الأسماك.

كما تم تعيينه نائبا لرئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب قبل أن يصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريا في مارس الماضي، بتعيينه رئيسا لجامعة قناة السويس.