شكرا لقرائتكم خبر عن «الخارجية»: توافق مصري يوناني قبرصي بعدم الاعتداد بمذكرتي تفاهم أنقرة والسراج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا بكل من وزير خارجية اليونان، نيكوس دندياس، ووزير خارجية قبرص، نيكوس خريستودوليدس، حيث تداول مع كل منهما الإعلان عن توقيع الجانب التركي مذكرتي تفاهم مع «فايز السراج»، رئيس مجلس الوزراء الليبي، في مجالي التعاون الأمني والمناطق البحرية.

وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان، الخميس، إنه تم التوافق بين الوزراء على عدم وجود أي أثر قانوني لهذا الإجراء الذي لن يتم الاعتداد به لكونه يتعدى صلاحيات رئيس مجلس الوزراء الليبي وفقًا لاتفاق الصخيرات، فضلاً عن أنه لن يؤثر على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط بأي حال من الأحوال.