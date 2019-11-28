شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج السابق يجمع أوراقه ومتعلقاته ويشكر الموظفين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مصادر بديوان محافظة سوهاج لـ«المصرى اليوم»، إن المحافظ السابق الدكتور أحمد الأنصارى، الذي تم اختياره محافظًا للفيوم، حضر (الخميس) إلى ديوان عام المحافظة لجمع أوراقه ومتعلقاته، واستقبل موظفى الديوان العام الذين ذهبوا للسلام عليه ووداعه، معربا عن سعادته بالفترة التي قضاها معهم في العمل داخل المحافظة، وموجها الشكر لجميع الموظفين الذين حرصوا على السلام عليه ووداعه.

كما كلف المركز الإعلامى بإصدار بيان صحفى أعرب فيه عن تقديره لأهالي وأبناء محافظة سوهاج، وجميع القيادات الذين تعاون معهم خلال فترة توليه محافظا لسوهاج، متمنيا لأهالى المحافظة دوام التقدم والازدهار.

وأضافت المصادر أن طارق الوراقى، السكرتير العام المساعد للمحافظة، يقوم بتسيير الأعمال الآن داخل الديوان، نظرا لسفر اللواء عصام الليثى، السكرتير العام، إلى القاهرة، ولحين حضور المحافظ الجديد، اللواء طارق الفقى بعد غد، السبت، لافتة إلى أنه يجرى حاليا تجهيز مكتب لنائب المحافظ الجديد، الذي لن يصل إلى المحافظة قبل أسبوع لحين الانتهاء من تجهيز مكتبه.