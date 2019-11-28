شكرا لقرائتكم خبر عن فوز 16 مشروعًا طلابيًا من بين 52 للمشاركة بمعرض «ISEF» بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور سامي فضل، مدير عام إدارة المنتزه التعليمية في الإسكندرية، تأهل وتصعيد 16 مشروعا طلابيا من بين 52 مشروعا للمشاركة في المعرض النهائي لآيسف ISEF، الذي يقام على مستوى جميع مدارس الإدارات التعليمية الثماني في الإسكندرية.

وأضاف أن المشروعات الفائزة خاضت المعرض التمهيدي على مستوى مدارس إدارة المنتزه التعليمية بمشاركة ٨٠ طالبًا وطالبة، مشيرًا إلى أن الأعمال المتنافسة خضعت للجنة تحكيم محايدة، ضمت كلًا من حسين فريد والدكتورة دعاء محمود ومحمد عبدالرحمن، مسؤول اللجنة العلمية والعرض والأمان.

وفي سياق متصل، بدأت مدرسة تقسيم الزهور التابعة لإدارة المنتزه التعليمية أولى مراحل التصفيات في المسابقة التي دشنتها المدرسة، تحت شعار «نحن العباقرة» بين فصول الصف الأول الثانوي لتخريج أولى دفعات «عباقرة الزهور» وتضمنت الأسئلة في المرحلة التمهيدية، اليوم الخميس، مختلف المجالات من لغة عربية وفنون ورياضة ورياضيات وقدرات ذهنية وتاريخ وجغرافيا بحضور لجنة التحكيم بين فصلي ١ /١ و١ / ٢ ضمت ليلى كامل، مديرة المدرسة، وهبة عصام، رائدة عباقرة الزهور، ودعاء إسماعيل، وبالتعاون مع أسرة الصحافة بالمدرسة.