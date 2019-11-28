شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج الجديد: أولوياتي سأحددها عند دراسة مشاكل المحافظة على أرض الواقع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج الجديد، إنه سعيد باختيار القيادة السياسية له في حركة المحافظين الأخيرة وتكليفه بالعمل محافظا لسوهاج، لافتا إلى أن أولوياته في العمل داخل المحافظة سيحددها عند نزوله للعمل على أرض الواقع، وسيدرس جميع القضايا والمشاكل التي تهم المواطنين بالمحافظة، وسيعمل على اتخاذ قرارات حاسمة بشأنها.

وأكد الفقى – في تصريحات بالهاتف «للمصرى اليوم» – أنه سيعمل جاهدا على تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى، ببذل أقصى جهد لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم، وتعظيم الموارد الذاتية للمحافظة، والنزول للشارع للتعرف عن قرب على مشاكل المواطنين والعمل على حلها، مشددا على أن مبدأه في العمل هو الجدية ويقظة الضمير، وأنه لن يتهاون مع المقصرين أو الفاسدين، كما أنه سيعمل جاهدا على الإسراع في تنفيذ مشروعات الدولة، وإنجاز خطط التنمية بالمحافظة.

وثمن المحافظ الجديد، إهتمام القيادة السياسية وحرص الدولة على إعداد وتأهيل الكوادر الشابة للقيادة، ومنحهم فرص للتقدم وإثبات جدارتهم، لافتا إلى أهمية هذا التوجه في الفترة الحالية، تماشياً مع تنفيذ الدولة لمجموعة متنوعة من المشروعات الكبرى بإستثمارات ضخمة، لتحقيق التنمية الشاملة في كافة القطاعات، وتوفير العديد من فرص العمل للشباب.